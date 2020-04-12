Daily Mail: британский футбол готовит рекордный трансфер в истории

Ближайшее трансферное окно в Английской премьер-лиге (АПЛ) может запомниться самым дорогим переходом в истории мирового футбола. Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн готовится присоединиться к ФК «Манчестер Юнайтед» за €225 млн ($246 млн).
Президент столичного клуба Дэниэл Леви согласился продать игрока из-за долгов команды. Спортивная организация до сих пор не выплатила €725 млн кредитов на возведение нового стадиона. Кроме того, у «шпор» есть обязательства перед другими командами по трансферным сделкам — €94 млн,
Если Кейн перейдёт в «Манчестер» за указанную сумму, то трансфер станет самым дорогим в истории. Предыдущий рекорд принадлежит бразильцу Неймару — французский ПСЖ заплатил за него «Барселоне» в 2017-м €222 ($242 млн).
Ранее NEWS.ru сообщал, что Неймар может вернуться в испанский клуб. По предварительной информации, руководство парижан не устраивает уровень игры звёздного футболиста.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен