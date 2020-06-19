ЦСКА заявил футболиста Тикнизяна на концовку сезона РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА внёс в заявку на оставшуюся часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) своего воспитанника Наира Тикнизяна.
Футболист будет выступать под номером 71, сообщает пресс-служба ЦСКА.
Тикнизян начинал сезон в московской команде, а зимой перешёл в аренду в курский «Авангард».
Ранее ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» со счётом 2:3 в контрольном матче, который прошёл на «ВЭБ Арене». В составе «Арсенала» мячи забили Максим Володько, Юрий Ковалёв и Владислав Пантелеев, у ЦСКА голами отметились Иван Обляков и Кристиян Бистрович. Матч прошёл в закрытом режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и положений регламента возобновления чемпионата, писал NEWS.ru.
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