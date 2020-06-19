ЦСКА заявил футболиста Тикнизяна на концовку сезона РПЛ

Фото: pfc-cska.com

Права на трансляцию матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) приобрели компании LaLigaSportsTV и Telestare, которые будут показывать игры чемпионата в Испании, Кипре и балканских странах.

Соглашение на показ матчей в Испании начнёт действовать с 23-го тура нынешнего сезона РПЛ, контракт рассчитан до конца сезона-2021/22. Отмечается, что все матчи будут показывать с русскими комментаторами, а с...