ЦСКА возьмёт на сборы в Испанию бомбардира «молодёжки» Яковлева

Московский футбольный клуб ЦСКА планирует взять на сборы в Испанию нападающего молодёжной команды Владислава Яковлева, следует из сообщения пресс-службы клуба.
Известно, что ЦСКА поедет на предсезонные сборы в Кампоаморе 17 января. Яковлев по итогам 12 матчей текущего сезона молодёжного первенства России забил девять голов (один с пенальти). Футболист является лучшим бомбардиром команды.
Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА
Причины, почему специалисты не подписали новые соглашения, не уточняются. Однако, по данным СМИ, в последнее время они были не в лучших отношениях с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Овчинников и вовсе не стеснялся публично критиковать действия своего более молодого, но старшего по статусу коллеги.