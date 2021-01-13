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ЦСКА возьмёт на сборы в Испанию бомбардира «молодёжки» Яковлева

19:02, 13 января 2021 21
Фото: premierliga.ru

Московский футбольный клуб ЦСКА планирует взять на сборы в Испанию нападающего молодёжной команды Владислава Яковлева, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Известно, что ЦСКА поедет на предсезонные сборы в Кампоаморе 17 января. Яковлев по итогам 12 матчей текущего сезона молодёжного первенства России забил девять голов (один с пенальти). Футболист является лучшим бомбардиром команды.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА покинули члены тренерского штаба Сергей Овчинников и Виктор Онопко. Специалисты покинули клуб после того, как проработали в нём не один год. Овчинников посвятил ЦСКА почти семь лет, придя в штаб в 2014 году. Онопко являлся тренером команды и вовсе с осени 2009 года.

Причины, почему специалисты не подписали новые соглашения, не уточняются. Однако, по данным СМИ, в последнее время они были не в лучших отношениях с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Овчинников и вовсе не стеснялся публично критиковать действия своего более молодого, но старшего по статусу коллеги.

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