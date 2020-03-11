https://static.news.ru/photo/611f1302-637f-11ea-b9cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб ЦСКА возместит финансовые средства, реализованные от продажи билетов, тем болельщикам, кто не сможет попасть на стадион.

Мы ждём решения со стороны РФС и РПЛ о порядке проведения этих матчей (с «Уфой» и «Зенитом» - NEWS.ru), после чего будут приняты все решения по билетной программе. Тем, кто не сможет попасть на стадион из-за введённых ограничений, деньги будут возвращены, — сообщили в пресс-службе корреспонденту NEWS.ru.

На данный момент футбольный клуб ЦСКА приостановил продажу билетов на ближайшие домашние матчи чемпионата России, которые пройдут 15 марта с «Уфой» и 22 марта с «Зенитом».

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете проведения в городе мероприятий, в том числе и спортивных, с численностью участников выше пяти тысяч человек до 10 апреля. Это связано с распространением инфекции коронавируса.

За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами вируса чаще становятся люди старше 50 лет.

Другой футбольный клуб «Спартак» пока не принял решения относительно продаж билетов, ранее писал NEWS.ru.