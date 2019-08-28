https://static.news.ru/photo/6225dfbc-c96d-11e9-bf82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Московский ЦСКА хочет этим летом заполучить в свои ряды защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.

Как стало известно News.ru, клубы находятся на продвинутой стадии переговоров, но пока рано говорить, что в итоге сделка состоится. «Армейцы» рассматривают ещё несколько кандидатур на усиление задней линии.

В текущем сезоне ивуарийский футболист провёл в РПЛ пять матчей. На его счету два гола, а также два предупреждения.

Ранее News.ru писал, что ЦСКА постарается подписать двух футболистов до закрытия трансферного окна.