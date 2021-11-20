ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Химками» в РПЛ

Игроки ЦСКА Антон Заболотный, "Химок" Александр Филин и ЦСКА Чидера Эджуке (слева направо) в матче чемпионата России по футболу

Московский ЦСКА на своём поле завершил вничью матч с подмосковными «Химками» в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 0:0.

На 15-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве. Бруно Фукс получил красную карточку за фол в штрафной, что привело к назначению 11-метрового в ворота хозяев. Исполнять удар вызвался Кемаль Адеми, но не попал створ.

По истечении 90 минут матча счёт так и остался не открытым. При этом «Химки» превзошли ЦСКА как по общему числу ударов по воротам (15:5), так и по попаданиям в створ (4:1).

ЦСКА набрал 24 очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Химки» с 13 баллами занимают предпоследнее, 15-е место.

Ранее сообщалось, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев появился на поле в 500-м матче в рамках чемпионата России по футболу. Данной отметки он достиг в игре 15-го тура РПЛ сезона-2021/22 с подмосковными «Химками». При этом в общей сложности для бывшего голкипера национальной команды эта встреча стала 800-й в карьере.