ЦСКА в Грозном разгромил «Ахмат»

https://static.news.ru/photo/f79c6eaa-eae4-11ea-afbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pfc_cska

Московский ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги в гостях одержал крупную победу над грозненским «Ахматом».

Счёт на 11-й минуте открыл Константин Кучаев. Минимальное преимущество гостей сохранялось почти до конца игры. На 88-й минуте Кристиян Бистрович после розыгрыша штрафного забил второй мяч, а ещё через минуту уже прямым ударом со штрафного Никола Влашич установил окончательный счёт — 3:0.

ЦСКА и «Ахмат», имея по 10 очков, делят пятую и шестую строчки в турнирной таблице. Их имеет шансы обойти «Краснодар», который в эти минуты проводит свой матч шестого тура с «Ростовом».

Как сообщал NEWS.ru, в центральном матче тура петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» не забили мячей, сыграв вничью, оставив таким образом на первом месте в турнирной таблице «Спартак».