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Футбол

ЦСКА уступил «Вольфсбергу» и не вышел в плей-офф Лиги Европы

22:49, 03 декабря 2020
Фото: vk.com/pfc_cska

Московский ЦСКА потерпел поражение от австрийского «Вольфсберга». Команда лишилась шансов на выход в плей-офф футбольной Лиги Европы. Игра завершилась со счётом 0:1.

Так, единственный гол был забит на 22-й минуте стараниями Дарио Визингера.

Таким образом, «Вольфсберг» набрал 7 очков и вышел на 2-ю позицию в группе К. ЦСКА с 3 очками замыкает турнирную таблицу.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник «Монако» Александр Головин полностью восстановился после травмы.

Футболист уже приступил к тренировкам в общей группе команды.

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