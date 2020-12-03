ЦСКА уступил «Вольфсбергу» и не вышел в плей-офф Лиги Европы

https://static.news.ru/photo/78807078-35a1-11eb-8ce9-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pfc_cska

Московский ЦСКА потерпел поражение от австрийского «Вольфсберга». Команда лишилась шансов на выход в плей-офф футбольной Лиги Европы. Игра завершилась со счётом 0:1.

Так, единственный гол был забит на 22-й минуте стараниями Дарио Визингера.

Таким образом, «Вольфсберг» набрал 7 очков и вышел на 2-ю позицию в группе К. ЦСКА с 3 очками замыкает турнирную таблицу.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник «Монако» Александр Головин полностью восстановился после травмы.

Футболист уже приступил к тренировкам в общей группе команды.