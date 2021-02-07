ЦСКА согласовал условия перехода Саломона Рондона в клуб

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Венесуэльский футболист Саломон Рондон подпишет контракт с московским ФК ЦСКА, «армейцы» уже согласовали условия перехода форварда из китайского клуба «Далянь Ифан».

В ближайшее время 31-летний футболист пройдёт медкомиссию, после которой должно состояться подписание контракта, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на источники. Условия перехода футболиста в российскую команду не уточняются.

С 2019 года венесуэлец играет за китайский клуб из города Далянь. Его контракт с китайцами рассчитан до конца 2022 календарного года.

Ранее Хосе Саломон Рондон уже играл за российские клубы: в 2012-2014 гг. он выступал за «Рубин», а в 2014-2015 гг. попадал в состав «Зенита». С 2008 года он играет за национальную сборную Венесуэлы.

Среди других клубов, за которые успел поиграть венесуэлец числятся «Вест Бромвич Альбион», «Ньюкасл Юнайтед» и «Малага».

Ранее NEWS.ru писал, что россиянин Александр Кокорин сыграл первый матч за итальянскую «Фиорентину». 29-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте домашнего матча 21-го тура чемпионата Италии против клуба «Интер». Команда Кокроина проиграла со счётом 2:0.