https://static.news.ru/photo/91aecd6a-e2a5-11e9-a38a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfc_cska/instagram.com

Столичный ЦСКА обыграл в гостях екатеринбургский «Урал». Матч 11-го тура чемпионата России по футболу закончился со счётом 3:0.

Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург-Арена». Голы забили Хёрдур Магнуссон , Арнор Сигурдссони Яка Бийол . Таким образом, ЦСКА одержал 17-ю победу. На счету «Урала» — четыре победных матча. Столичный клуб возглавил турнирную таблицу, набрав 25 очков. В следующем туре армейцы встретятся с «Ростовом» 6 октября, передаёт ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, московский «Локомотив» выиграл со счётом 1:0 у «Зенита» в матче чемпионата России. Встреча прошла 28 сентября в столице на стадионе «РЖД Арена».