ЦСКА разгромил «Краснодар» в матче девятого тура РПЛ ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 4-1

Московский футбольный клуб ЦСКА разгромил «Краснодар» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4-1. Три мяча армейцы забили с пенальти. Матч проходил 10 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

В составе армейцев голами с пенальти отметились Хорхе Карраскаль (30-я минута), Федор Чалов (45+7) и Хесус Медина (62), также гол забил Адольфо Гайч (90+1). Краснодарской команде одно очко принес Кристиан Рамирес (47).

ЦСКА, набрав 20 баллов, догнал лидирующий в РПЛ петербургский «Зенит», который 11 сентября сыграет против «Оренбурга». «Краснодар», в свою очередь, с 17-ю очками остался на третьем месте в турнирной таблице.

Глава комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с NEWS.ru предложил проводить матчи всех звезд РПЛ по примеру баскетбольной Единой лиги ВТБ и КХЛ. Парламентарий добавил, что сейчас необходимо привлечь новых молодых болельщиков, повысить интерес к РПЛ и ее зрелищность.