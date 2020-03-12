https://static.news.ru/photo/a3b64242-6458-11ea-8223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб ЦСКА на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» (15 марта) и «Зенита» (22 марта) допустит только владельцев абонементов, говорится в сообщении пресс-службы «армейцев».

Такое решение принято в связи с указом мэра Москвы от 10 марта, который ограничивает численность участников массовых мероприятий до пяти тысяч человек.

При этом в связи с ограничением в пять тысяч участников мероприятия не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча, — отмечается в сообщении.

ЦСКА сообщает, что владельцы абонементов будут поделены на чётные и нечётные секторы и путём жеребьёвки, которая пройдёт в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов.

Между тем доступ болельщиков по разовым билетам осуществляться не будет. Ранее NEWS.ru сообщили в ЦСКА, что возместит стоимость купленных билетов тем болельщикам, кто не сможет попасть на стадион.

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) вынужден отказаться от продажи билетов на домашний матч 24-го тура Российской премьер-лиги против «Уфы» в связи с указом мэра Москвы о запрете массовых мероприятий численностью свыше пяти тысяч участников, писал NEWS.ru.