ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в Лиге Европы

https://static.news.ru/photo/fd3c6e9c-3b38-11eb-bfeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfc_cska/Instagram.com

Футболисты московского ЦСКА проиграли загребскому «Динамо» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы, который прошёл накануне в столице Хорватии.

Матч завершился со счётом 3:1. Первыми счёт открыли хорваты — на 28-й минуте встречи гол забил Йошко Гвардиол. Загреб затем ушёл в отрыв благодаря голу Мислава Оршича на 41-й минуте. Мяч залетел в ворота Игоря Акинфеева рикошетом от рук голкипера армейцев.

Во второй половине встречи «Динамо» забило третий гол ЦСКА. На 75-й минуте Лирим Кастрати оказался один на один перед Акинфеевым и не упустил свой шанс. ЦСКА смог отквитать у хорватов лишь один мяч — на 77-й минуте гол забил Кристиан Бистрович.

Таким образом, ЦСКА в нынешнем розыгрыше Лиги Европы не одержал ни одной победы. Команда Виктора Гончаренко сыграла три игры вничью, и ещё три проиграла. Загребское «Динамо» вышло в стадию плей-офф с первого места в группе.

Как сообщал NEWS.ru, нынешний еврокубковый сезон складывается для российских команд просто катастрофически. В данный момент в еврокубках остался лишь «Краснодар», который не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но добился попадания в весеннюю стадию лиги Европы. Своё выступление в еврокубках ранее завершили «Локомотив» и «Зенит».