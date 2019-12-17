https://static.news.ru/photo/0b204508-20bc-11ea-85d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб ЦСКА продлил соглашение с полузащитником Константином Кучаевым, сообщает пресс-служба «армейцев».

Контракт будет действовать до 2023 года.

Полузащитник перешёл в ЦСКА в 2015 году, сыграв 65 матчей, в которых отметился одним забитым голом — в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отзаявил ряд игроков, среди которых полузащитник Дмитрий Ефремов, проходящий лечение после тяжёлой травмы, писал NEWS.ru.