https://static.news.ru/photo/a878e33e-6c5f-11ea-b76b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Press

Московский футбольный клуб ЦСКА прервал аренду нападающего Такумы Нисимуры в «Портимоненсе» из-за ситуацией с пандемией коронавируса.

Футболист попросил отпустить его домой в Японию из-за пандемии коронавируса, поскольку очень переживает за себя и свою семью. Оба клуба пошли навстречу Нисимуре.

ЦСКА удовлетворил просьбу игрока, сообщив нам, что он немедленно прекратит арендное соглашение, условия которого позволяют сделать это, — говорится в сообщении на сайте португальского клуба.

«Портимоненсе» арендовал футболиста у ЦСКА в январе 2020 года до окончания текущего с опцией последующего выкупа трансфера.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.