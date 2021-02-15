ЦСКА подписал Рондона и Бохинена

https://static.news.ru/photo/68c2d6ac-6f81-11eb-b6d3-96000091f725_660.jpg Саломон Рондон Фото: Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Норвежский полузащитник Эмиль Бохинен из «Стабека» и венесуэлец Саломон Рондон пополнили ряды ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба столичного футбольного клуба.

Рондон будет выступать за «армейцев» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Права на игрока принадлежат китайскому клубу «Далянь Ифан». Он уже прибыл в расположение ЦСКА в Испании, где «красно-синие» проводят сборы.

До этого 31-летний форвард выступал за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит».

21-летний норвежский хавбек также уже прибыл в Испанию. Его соглашение также рассчитано до окончания сезона-2024/25.

Бохинен — воспитанник «Стабека». За основную команду клуба полузащитник провёл 73 матча и забил девять голов. В активе игрока один мяч в десяти встречах за молодёжную сборную Норвегии.

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