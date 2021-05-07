ЦСКА подписал контракт с форвардом «Сочи» Заболотным

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Футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с российским нападающим Антоном Заболотным, который является воспитанником «армейской» школы, но за основную команду ещё не играл, сообщает «Чемпионат».

Издание отмечает , что соглашение между 29-летним игроком «Сочи» и ЦСКА начнёт действовать со следующего сезона. К «армейцам» Заболотный перейдёт на правах свободного агента.

В текущем сезоне форвард «Сочи» сыграл 28 матчей во всех турнирах, забив в них 10 голов.

Ранее стало известно, что бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение сборной России от Сербии (0:5) в матче Лиги наций. Он отметил, что в сборной не могут определиться, кто лучший нападающий. Фигура Антона Заболотного не соответствует уровню сборной, он совсем не эффективен, нужно искать более достойную кандидатуру, сказал Кавазашвили.