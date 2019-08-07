https://static.news.ru/photo/f7504bf0-b94a-11e9-8416-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководство ЦСКА не намерено отпускать нападающего Фёдора Чалова в «Кристал Пэлас». Переговоры между клубами приостановлены.

По информации «Евро-футбола», «армейцы» не намерены отпускать форварда в летнее трансферное окно.

Как сообщает «СЭ», стороны могут не успеть согласовать сделку, а игрок — вылететь в Англию, чтобы пройти там медосмотр. Трансферное окно в АПЛ закрывается 8 августа.

Как утверждал Sky Sports, англичане готовы заплатить за 21-летнего форварда €25 млн, повысив таким образом первоначальную сумму сразу на €10 млн.

Ранее ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» по Чалову, в котором был лично заинтересован главный тренер команды Рой Ходжсон​. К россиянину также проявляют интерес «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», «Монако», «Лацио» и «Валенсия».