https://static.news.ru/photo/aa4a57fe-1c25-11ea-a7c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 255 тысяч рублей по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

За то, что болельщик ЦСКА сидел на защитном ограждении, что является нарушением правил поведения зрителей, клуб оштрафован на 75 тысяч. За скандирование нецензурных выражений ЦСКА оштрафован на 80 тысяч. За неподобающее поведение команды (шесть игроков получили предупреждения) московский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

Помимо этого, главный тренер команды Виктор Гончаренко оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны, сообщает пресс-служба РФС.

Ранее КДК РФС оштрафовал московский «Спартак» на 530 тысяч рублей по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова», писал NEWS.ru.