https://static.news.ru/photo/5086512c-c983-11e9-b5df-fa163e074e61_660.jpg Сергей Перхун Фото: Уткин Игорь/ТАСС

Футбольный клуб ЦСКА (Москва) показал самые яркие игровые моменты в карьере вратаря Сергея Перхуна, скончавшегося 18 лет назад.

«Армейцы» опубликовали видео в своём Twitter.

Из ворот — в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна #историяЦСКА https://t.co/EE7FGy9DJN pic.twitter.com/okYH20P2UT — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 28, 2019

Перхун скончался 28 августа 2001 года после столкновения на 75-й минуте матча ЦСКА — «Ахмат», который прошёл 8 августа, с форвардом махачкалинцев Будуном Будуновым. Голкипер получил тяжелейшую травму головы и был экстренно доставлен в больницу Махачкалы, позже его перевезли в московскую клинику. Медики до последнего боролись за его жизнь, но все их усилия оказались тщетными.

Голкипер заключил контракт с ЦСКА в 2001 году и сыграл всего 13 матчей, шесть из которых отыграл на ноль. Перхун отличался превосходной реакцией, умением играть на выходах, отличной вратарской техникой.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что футбольный клуб может покинуть защитник Седрик Гогуа, который может продолжить карьеру в ЦСКА, писал News.ru.