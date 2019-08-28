Перхун скончался 28 августа 2001 года после столкновения на 75-й минуте матча ЦСКА — «Ахмат», который прошёл 8 августа, с форвардом махачкалинцев Будуном Будуновым. Голкипер получил тяжелейшую травму головы и был экстренно доставлен в больницу Махачкалы, позже его перевезли в московскую клинику. Медики до последнего боролись за его жизнь, но все их усилия оказались тщетными.
Голкипер заключил контракт с ЦСКА в 2001 году и сыграл всего 13 матчей, шесть из которых отыграл на ноль. Перхун отличался превосходной реакцией, умением играть на выходах, отличной вратарской техникой.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что футбольный клуб может покинуть защитник Седрик Гогуа, который может продолжить карьеру в ЦСКА, писал News.ru.