«ЦСКА опасно играет»: Тедеско о победе над «армейцами»

https://static.news.ru/photo/749294b4-a5e5-11eb-8074-96000091f725_660.jpg Доминико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер «Спартака» Доминико Тедеско прокомментировал победу над ЦСКА в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Красно-белье» выиграли на своём поле со счётом 1:0.

Я рад результату. Важно было вернуться в ритм, в гонку после поражения от «Уфы». Тот матч мы проиграли по своей вине. Но после той игры мы провели большую работу. В какой-то степени на результат повлияла красная карточка. Нам это знакомо. В первом круге мы тоже играли в меньшинстве. Могли забить ЦСКА и три, и четыре мяча. Во втором тайме контролировали ход игры, ЦСКА опасно играет, но ребята не дали больших шансов сопернику, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Также тренер «красно-белых» рассказал, кто может встать в ворота в игре против «Арсенала». Голкипер Александр Максименко получил дисквалификацию на матч 28-го тура РПЛ.

Только закончился матч, завтра подумаем о следующей игре и будем смотреть, кто будет играть. Нам есть из кого выбирать. Плохая статистика Максименко? Статистика — интересная штука, используя её, можно объяснить многое в обе стороны, — отметил тренер.

Ранее московский «Спартак» одержал победу в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв ЦСКА на домашнем стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил на 53-й минуте нападающий «красно-белых» Джордан Ларссон.

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич объяснил поражение от «Спартака» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Армейцы» на выезде проиграли со счётом 0:1.