ЦСКА одержал победу над «Ростовом» и вышел на второе место таблицы РПЛ

https://static.news.ru/photo/c6ccb71e-409b-11eb-bf14-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfc-cska.com

ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 3:1.

«Армейцы» открыли счёт на 2-й минуте стараниями Фёдора Чалова. На 57-й минуте футболист смог оформить дубль, а на 82-й сделал хет-трик. Гол престижа у «Ростова» в компенсированное время забил Алексей Козлов.

Таким образом, ЦСКА смог прервать семиматчевую серию без побед во всех турнирах и завершил 2020-й год на втором месте турнирной таблицы. Команда отстаёт от лидирующего «Зенита» на четыре очка. «Ростов» находится на пятой позиции.

Ранее NEWS.ru писал, что подмосковные «Химки» обыграли московский «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Химках и завершилась со счётом 3:2.

В составе «Химок» отличились Аршак Корян, Илья Кухарчук и Александр Долгов. «Локомотив» отвечал голами Гжегожа Крыховяка и Мурило.