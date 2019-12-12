https://static.news.ru/photo/daebe4fc-1d2b-11ea-9e46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футболисты московского ЦСКА победили на выезде испанский «Эспаньол» в матче шестого тура групповой стадии Лиги Европы со счётом 1:0.

Единственный гол на 84-й минуте забил Никола Влашич. В поединке первого круга испанцы обыграли ЦСКА в Москве со счётом 2:0. «Армейцы» потеряли все шансы выйти в плей-офф второго по значимости еврокубка после матча пятого тура против болгарского «Лудогорца», закончившегося ничьей со счётом 1:1.

В другой встрече заключительного тура в группе Н болгарский «Лудогорец» на своём поле сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» — 1:1 (1:0).

У хозяев отличился Джоди Лукоки (24-я минута), гости ушли от поражения на пятой добавленной ко второму тайму минуте благодаря голу Николая Шигневича.

С первого места в 1/16 финала Лиги Европы вышел заранее решивший все турнирные задачи «Эспаньол» (11 очков), со второго — «Лудогорец» (8). «Ференцварош», набравший 7 очков, финишировал на третьей строчке таблицы, ЦСКА с пятью очками — на четвёртой.

Как писал NEWS.ru ранее, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 255 тысяч рублей по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».