Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Ефремов, восстанавливающийся после тяжёлой травмы, покинул «армейцев» в связи с истечением срока контракта, говорится в сообщении пресс-службы московской команды.

Восстановление после травмы крестообразной связки Ефремов завершит под наблюдением медицинского штаба ЦСКА, — говорится в сообщении.

В составе ЦСКА Ефремов стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и трёхкратным обладателем Суперкубка России. На его счету 54 матча за основную команду.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отзаявил ряд игроков, среди которых полузащитник Ефремов, писал NEWS.ru.

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