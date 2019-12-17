Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший футболист сборной Украины Артём Федецкий, высказываясь в поддержку своего соотечественника Романа Зозули, заявил, что игрок «Альбасете» — настоящий патриот.

Роман — настоящий патриот Украины. У него такая же позиция, как у меня. Он хочет, чтобы война на Украине наконец закончилась и наступил мир, — приводит его слова El Digital...