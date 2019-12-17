Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Ефремов, восстанавливающийся после тяжёлой травмы, покинул «армейцев» в связи с истечением срока контракта, говорится в сообщении пресс-службы московской команды.
Восстановление после травмы крестообразной связки Ефремов завершит под наблюдением медицинского штаба ЦСКА, — говорится в сообщении.
В составе ЦСКА Ефремов стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и трёхкратным обладателем Суперкубка России. На его счету 54 матча за основную команду.
Ранее сообщалось, что ЦСКА отзаявил ряд игроков, среди которых полузащитник Ефремов, писал NEWS.ru.
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