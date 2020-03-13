Футбольный клуб ЦСКА после выхода постановления мэра Москвы о необходимости приостановить все массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек устроил настоящее шоу. «Армейцы» решили, что на ближайшие домашние встречи Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» (15 марта) и «Зенита» (22 марта) попадут только владельцы абонементов, но так как держателей сезонных карт оказалось больше, ЦСКА организовал честные выборы в виде жеребьёвки в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube. И чтобы уж точно никого не обидеть, были внесены новые поправки в правила пользования абонементами. Путаница возникла знатная. NEWS.ru разбирается в происходящем.

Почему на матчи попадут только владельцы абонементов

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что все массовые мероприятия в столице численностью более пяти тысяч человек будут отменены до 10 апреля. Сразу же после этого постановления состоялось заседание Российского футбольного союза (РФС), на котором должны были принять решение о том, как пройдут ближайшие матчи РПЛ. В итоге договорились до того, что клубы как организаторы матчей должны сами принимать решения о допуске или недопуске зрителей на стадионы. Поразмыслив, ЦСКА сделал всё в интересах болельщиков, но только тех, у кого есть абонементы, что в целом кажется логичным. Но оказалось, что не всё так просто.

Из-за ограничения в пять тысяч человек, естественно, на матч не могут попасть все. Поэтому проблему в клубе решили следующим образом: путём жеребьёвки разделили фанатов на две группы, по итогам которой владельцы абонементов в нечётные сектора отобрались на матч с «Уфой», а обладатели карт в чётные — на игру с «Зенитом».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом в новой процедуре распределения мест среди болельщиков не было ни одного упоминания о том, как быть фанатам гостевой команды. По регламенту они также претендуют на места (обычная квота — 10% от вместимости стадиона), поэтому не брать их во внимание было бы совсем неправильно. Лишь спустя некоторое время на сайте футбольного клуба «Уфа» сообщили о том, что ЦСКА выделил для них 50 мест. Нетрудно подсчитать, что 50 из 5 тысяч — это 1%: насколько это честно? И распространяется ли данное правило на фанатов «Зенита»? Вряд ли их устроит подобный расклад событий.

Новые поправки

Довольно странная ситуация (в том числе и для «армейских» фанатов) усложнилась после того, как с утра 13 марта на сайте ЦСКА появились новые поправки в правилах использования абонементов, которых никогда не было.

В новом пункте правил «Порядок доступа владельцев билетов и/или абонементов на стадион» под номером 3.7 (тот самый, который был добавлен сразу после указа Собянина) говорится, что абонементы на матчи, которые были отменены, перенесены, ограничены в количестве участников из-за постановлений органов власти или иных уполномоченных органов (РФС, РПЛ, ФИФА, УЕФА), недействительны. Следовательно, ни о каких денежных возвратах не может идти речи.

events.pfc-cska.com

Хотя в любое другое время, согласно пункту правил 4.2.4 «Порядок возврата билетов и/или абонементов», возврат стоимости абонементов осуществляется в течение 15 рабочих дней.

events.pfc-cska.com

Однако есть ещё один пункт свода правил под номером 8.2, который позволяет вносить любые изменения «в одностороннем порядке в любое время». И вот тут уже придраться не к чему.

events.pfc-cska.com

Теперь сами задайтесь вопросом, для чего ЦСКА понадобилось оперативно вносить корректировки в собственные (читай — пожизненные) правила. Побоялись массового возвращения абонементов? Не хватит средств вернуть деньги всем, поэтому приходится кого-то оставлять за бортом? Но если опцией «вернуть средства» могут воспользоваться фанаты, которые приобрели билеты в живой очереди, то почему она не распространяется и на держателей сезонных карт?

На момент публикации материала получить официальные комментарии от ЦСКА не удалось. Как бы то ни было, в клубе должны понимать, что подобное поведение может ущемлять права собственных же болельщиков. К тому же, держатели абонементов, как принято, относятся к разряду самых преданных фанатов. Они приходят на каждый (в большинстве своём) матч, поддерживают команду в любой ситуации. Почему бы не войти в положение и прийти к общему знаменателю сообща?

Сегодня вы потеряете деньги, зато завтра приобретёте нечто большее — ещё более преданную и благодарную армию болельщиков.