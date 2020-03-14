Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0.

Футболисты «красно-синих», выйдя на поле с числом 12 на рукаве формы, поддержали болельщиков: тех, кому посчастливилось присутствовать на встрече с «Уфой», и тех, кто честно поддерживал «красно-синих» за пределами стадиона.

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