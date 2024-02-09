ЦСКА на сборах в Турции проиграл худшей команде РПЛ Футболисты ЦСКА проиграли «Сочи» на сборах в Турции

Фото: vk.com/pfcsochi

Игроки московского футбольного клуба ЦСКА проиграли в товарищеском матче «Сочи». Встреча прошла в рамках зимних учебно-тренировочных сборов в турецком Белеке и завершилась со счетом 2:1 в пользу сочинцев.

Счет в матче на девятой минуте открыл чилийский игрок ЦСКА Виктор Давила. Спустя три минуты форвард «Сочи» Никита Бурмистров сравнял игру, а на последних минутах первого тайма Мартин Крамарич занес в ворота соперника победный мяч.

После 18 сыгранных туров в российской Премьер-лиге московский ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице с 28 очками. «Сочи» находится на последней строчке РПЛ с 11 очками.

Ранее стало известно, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль и спортивный директор клуба Томаш Амарал поссорились из-за возможного трансфера в команду. Так, Абаскаль не согласен с мнением Амарала о необходимости подписать в команду опорного полузащитника. Наставник «Спартака» считает, что хавбеку при нынешней схеме нет места в команде.

В свою очередь бывший главный тренер петербургского ФК «Зенит» Борис Рапопорт считает, что «Спартаку» нужно приобрести надежного вратаря. Он пояснил, что Александру Селихову мешают раскрыться травмы, а Александру Максименко не хватает стабильности.