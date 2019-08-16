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15 августа на стадионе «Открытие Арена» в ответном матче третьего квалификационного этапа Лиги Европы «Спартак» обыграл швейцарский «Тун» со счётом 2:1. Ветеран московской команды Валерий Рейнгольд раскритиковал полузащитника «красно-белых» Резиуана Мирзова.

В первом тайме он не выиграл ни одного единоборства. Мирзов не имеет права выходить на поле в таком состоянии. Он не может сказать, что не готов? Нельзя так подставлять всю...