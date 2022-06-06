ФК ЦСКА может сменить главного тренера ЦСКА может уволить Березуцкого с поста главного тренера и назначить Федотова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов может подписать контракт с московским ЦСКА. Переход в Telegram-канале анонсировал журналист Иван Карпов. По его словам, о назначении официально объявят в ближайшее время. Возможно, это произойдет 7 июня.

Журналист также сообщил, что нынешний главный тренер армейцев Алексей Березуцкий с большой долей вероятности покинет клуб. Также сохраняется вариант, при котором специалист останется работать в штабе Федотова.

«Сочи» в минувшем сезоне занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда впервые в истории попала в число призеров чемпионата. ЦСКА финишировал на пятом месте.

5 июня о возможности возглавить «Спартак» порассуждал наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков. Он отметил, что не представляет себя в этой роли.