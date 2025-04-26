ЦСКА мастерски обыгрывает «Спартак» в матче РПЛ ЦСКА выигрывает «Спартак» после первого тайма в матче чемпионата России

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Маркиньос (Спартак) и Секу Койта (ЦСКА) в матче 26-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги

ЦСКА обыгрывает «Спартак» после первого тайма в матче Российской премьер лиги по футболу. Сейчас московский клуб ушел на перерыв с преимуществом. Встреча проходит на стадионе красно-белых в столице.

Единственный мяч в первом тайме забил нападающий армейцев Сауль Гуарирапа. Он отличился на 44-й минуте, выведя свою команду вперед. Обслуживает игру судейская бригада под руководством Кирилла Левникова.

Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сломал палец, когда отбивал пенальти на 101-й минуте матча 26-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо». Когда вратарь упал, к нему сразу подбежали врачи медицинского штаба клуба. Информация носит предварительный характер, медики официальное заключение пока не сделали.

До этого стало известно, что футбольный клуб «Краснодар» получит до 1,8 млрд рублей за четыре года в рамках контракта с Ozon. Соглашение стороны заключили до июня 2029 года. Клуб Сергея Галицкого является единственным в РПЛ, который отдал название стадиона компании, не имеющей к нему никакого отношения. Стоимость контракта составит до 450 млн рублей в год. Источник на рынке спортивного маркетинга уточнил, что с учетом брендирования арены и лидерских позиций ФК компания получила действительно выгодный пакет рекламных опций.