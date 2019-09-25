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Столичные ЦСКА и «Спартак» одержали победы на выезде в рамках 1/16 финала Кубка России. «Армейцы» во Владикавказе обыграли «Аланию» — 3:1 (2:1), а «красно-белые» в Набережных Челнах взяли верх над «КАМАЗом» — 2:1 (1:1).

ЦСКА открыл счёт уже на второй минуте матча — пенальти реализовал Ильзат Ахметов. Батраз Хадарцев на 20-й минуте также с 11-метрового уравнял шансы. Однако японский форвард «красно-синих» Такума Нисимура оформил дубль, забив мячи на 34-й и 70-й минутах, принёс своей команде победу и выход в следующий раунд турнира.

«Спартак» вырвал победу у «КАМАЗа» тоже благодаря дублю легионера: аргентинец Эсекиэль Понсе отличился на 21-й и 76-й минутах. Хозяевам удалось забить лишь однажды — благодаря реализованному на 24-й минуте Давидом Караевым пенальти.

ЦСКА в следующем раунде Кубка России встретится с «Уфой», которая в 1/16 финала сумела взять верх над командой «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области — 1:0 (1:0). Единственный мяч на 37-й минуте забил словенский форвард уфимцев Ловро Бизяк.

«Спартак» на следующей стадии кубкового турнира ждёт встреча с «Ростовом», одержавшим победу в гостях над «Мордовией» — 2:0 (0:0). Победу команде Валерия Карпина принесли голы Ивелина Попова (51-я минута, с пенальти) и Александра Саплинова (57-я).

Московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка России, уступив во Владивостоке «Лучу» (0:1), писал ранее News.ru.