ЦСКА и «Сочи» поделили очки в матче 15-го тура РПЛ

https://static.news.ru/photo/09c85ff8-2cc6-11eb-a289-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pfc_cska

Футбольный клуб ЦСКА (Москва) сыграл вничью с «Сочи» в домашней встрече 15-го тура Российской премьер-лиги. Матч закончился со счётом 1:1.

«Армейцы» забили уже в самом начале игры, мяч на счету исландского легионера Арнора Сигурдссона (5-я минута). Никита Бурмистров сравнял счёт на 23-й минуте. Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов на 28-й минуте мог вывести свою команду вперёд, но забитый им гол судьи отменили из-за офсайда.

ЦСКА набрал 32 очка и занимает первую строчку турнирной таблицы, идущий вторым «Зенит» (Санкт-Петербург) отстаёт на одно очко. «Сочи» на пятом месте, у клуба из Краснодарского края 24 очка. Следующий матч в РПЛ «армейцы» сыграют 29 ноября в Казани против «Рубина», «Сочи» в этот же день на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом».

Накануне, 21 ноября, в одном из центральных матчей 15-го тура РПЛ московские «Спартак» и «Динамо» также не смогли выявить победителя. Как передавал NEWS.ru, игра закончилась со счётом 1:1, за «Динамо» отличился Дмитрий Скопинцев, за «Спартак» — Роман Зобнин.