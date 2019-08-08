https://static.news.ru/photo/e8a1c1be-b9b9-11e9-9eea-fa163e074e61_660.jpgФёдор ЧаловФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Московский футбольный клуб ЦСКА ответил отказом английскому клубу «Кристал Пэлас» на второе предложение по трансферу форварда сборной России Фёдора Чалова в размере €25 млн. Об этом сообщил британский журналист Алан Никсон.
Crystal Palace. Massive bid for Chalov turned down. Record levels. Surely can’t lose Zaha in the circumstances ...
Между тем сообщается, что ЦСКА готов всё же продать игрока, но за €30 млн, пишет «Чемпионат». Такое решение «армейцев» связано с тем, что в Англии в четверг закроется трансферное окно, а лондонцы нуждаются в россиянине. Руководство ЦСКА понимает всю эту ситуацию и хочет получить за 21-летнего форварда больше.
Чалов является воспитанником ЦСКА. В составе «армейского» клуба он провёл 65 матчей, отличившись 27 голами. По итогам сезона-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 мячей.
Ранее сообщалось, что англичане увеличили предложение за 21-летнего форварда до €25 млн, повысив таким образом первоначальную сумму сразу на €10 млн, писал News.ru.