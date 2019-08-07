https://static.news.ru/photo/2ffbc614-b932-11e9-998c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Urs Lindt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный тренер швейцарского футбольного клуба «Тун» Марк Шнайдер заявил, что на первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком» (Москва) стадион в Туне будет заполнен наполовину.

Честно говоря, этот матч непопулярен. «Спартак» не очень интересен зрителям, поэтому стадион будет, скорее всего, заполнен лишь наполовину, — приводит слова тренера « Чемпионат ».

Шнайдер добавил, что народу было бы больше, если бы это была групповая стадия турнира.

Встреча пройдёт 8 августа. В случае если «Спартак» по итогам двух матчей пройдёт швейцарцев, то в раунде плей-офф Лиги Европы «красно-белые» сыграют с командой из Дании или Португалии, писал News.ru.