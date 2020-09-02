COVID-19 не выявлен ни у одного футболиста сборной России

https://static.news.ru/photo/d5ad7fc0-edb2-11ea-a3b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игроки сборной России по футболу перед матчем Лиги наций против команды Сербии сдали тесты на коронавирус. Ни один из них не показал положительного результата.

Об этом сообщили в пресс-службе национальной команды РФ. По её данным, это уже второе тестирование на COVID-19 футболистов сборной. Оно проводится согласно требованиям УЕФА.

Все результаты отрицательные, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в данный момент российская сборная продолжает подготовку к встрече с сербской командой, которая состоится вечером 3 сентября.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, сколько нападающих выйдет против Сербии в матче Лиги наций.