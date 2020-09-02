COVID-19 не выявлен ни у одного футболиста сборной России

Игроки сборной России по футболу перед матчем Лиги наций против команды Сербии сдали тесты на коронавирус. Ни один из них не показал положительного результата.
Об этом сообщили в пресс-службе национальной команды РФ. По её данным, это уже второе тестирование на COVID-19 футболистов сборной. Оно проводится согласно требованиям УЕФА.
Все результаты отрицательные, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в данный момент российская сборная продолжает подготовку к встрече с сербской командой, которая состоится вечером 3 сентября.
Ранее NEWS.ru писал о том, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, сколько нападающих выйдет против Сербии в матче Лиги наций.
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