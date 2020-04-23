«Спартак» готов отдать «Открытие Арену» для борьбы с пандемией коронавируса

https://static.news.ru/photo/206dc302-8536-11ea-be0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: otkritiearena.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн рассказал, что команда готова отдать домашнюю арену в распоряжение медицинским службам для борьбы с пандемией инфекции коронавируса.

Мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, «Открытие Арена» может использоваться для помощи медикам в различных направлениях, — цитирует Цорна ТАСС .

В среду, 22 апреля, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко признался, что растет отрицательная динамика по числу госпитализированных с COVID-19. В Москве поступает больше людей, чем выписывается, из-за чего увеличивается нагрузка на больницы.

Ранее заслуженный тренер России, вице-президент армянского футбольного клуба «Пюник» Александр Тарханов рассказал, что находится в больнице с пневмонией, писал NEWS.ru.