Coca-Cola ответила отказавшемуся от неё Роналду

https://static.news.ru/photo/e91f56d8-ce84-11eb-8b35-96000091f725_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Компания Coca-Cola опубликовала ответ на действия форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, который демонстративно отказался от напитка во время пресс-конференции.

В заявлении производителя напитков говорится , что «каждый пьёт то, что ему нравится» и «у всех разные вкусы и потребности».

Ранее стало известно, что после жеста Роналду акции компании Coca-Cola на фондовом рынке резко пошли вниз. Компания экономически упала на 1,6%, а её показатели снизились с $242 млрд до $238 млрд. Акции достигли минимума в $55,22 за шутку.

14 июня перед матчем Венгрия — Португалия на Евро-2020 состоялась пресс-конференция, где Роналду убрал с переднего плана две бутылки Coca-Cola и подвинул поближе свою бутылку с водой.