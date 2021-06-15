Coca-Cola ответила отказавшемуся от неё Роналду

Компания Coca-Cola опубликовала ответ на действия форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, который демонстративно отказался от напитка во время пресс-конференции.
В заявлении производителя напитков
Ранее стало известно, что после жеста Роналду акции компании Coca-Cola на фондовом рынке резко пошли вниз. Компания экономически упала на 1,6%, а её показатели снизились с $242 млрд до $238 млрд. Акции достигли минимума в $55,22 за шутку.
14 июня перед матчем Венгрия — Португалия на Евро-2020 состоялась пресс-конференция, где Роналду убрал с переднего плана две бутылки Coca-Cola и подвинул поближе свою бутылку с водой.