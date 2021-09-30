Чудо в Неаполе: «Спартак» в сумасшедшем матче сенсационно победил «Наполи»

Российский футбол поднимается с колен! По крайней мере, об этом говорят результаты последних игр. После разгромной победы «Зенита» над «Мальмё» чудо-матч выдал московский «Спартак». Команда пропустила нелепый гол на 12-й секунде, но затем получила численное преимущество и уничтожила соперника. Рассказываем подробнее об исторической игре.

В ожидании провала

Накануне матча москвичей в Лиге Европы российских поклонников футбола порадовал петербургский «Зенит». Команда не только одержала первую победу в Лиге чемпионов за два года, но и сделала это с красивым счётом 4:0. Однако на своём поле «сине-бело-голубыми» был повержен скромный шведский «Мальмё», а вот «Спартаку» предстояла выездная встреча с итальянским если не грандом, то очень серьёзным клубом.

Задача по набору очков в игре с «Наполи» для московского «Спартака» казалась невыполнимой. Российской команде, которую от тура РПЛ к туру бросало то в жар, то в холод, предстояло в гостях сыграть с командой, находящейся на сумасшедшем ходу. Неаполитанцы выиграли шесть из шести матчей на старте сезона в серии А, не потерять очков в дебюте лучших пяти европейских чемпионатов смог ещё только ПСЖ во Франции.

В сердцах российских болельщиков теплилась робкая надежда на проблемы с мотивацией у неаполитанцев, но команда всё-таки играла дома, при своих фанатах. Кроме того, в первом туре Лиги Европы «Наполи» не смог победить «Лестер». Потеря очков в игре со «Спартаком» грозила бы проблемами с выходом из группы. А не попасть в плей-офф из такого квартета — слишком большая роскошь.

Кошмар Максименко и жестокий Руй

Главный тренер «Спартака» Руй Витория предсказуемо не внес изменений в стартовый состав, который помог ему обыграть «Уфу» в последнем туре чемпионата России. Примерно тем же ответил и его коллега из «Наполи» Лучано Спалетти. Хорошо известный россиянам по работе с «Зенитом» специалист решился лишь на один по-настоящему смелый шаг. Вместо основного вратаря команды Давида Оспины в бой был брошен Алекс Мерет.

Коллега Мерета Александр Максименко, похоже, решил, что оттягивать неизбежное бесполезно и уже на 12-й секунде в простейшей ситуации выронил мяч после игры на выходе. Чудовищной ошибкой тут же воспользовался Элиф Элмас. «Спартак» оказался в роли проигрывающей команды, не успев толком выйти на поле.

«Наполи» должен был уничтожать посыпавшегося на старте соперника, но итальянская команда повторила ошибку «Зенита» в матче с «Мальмё». Хозяева почему-то резко сбавили обороты и позволили москвичам проводить позиционные атаки, а на 29-й минуте полузащитник Мариу Руй в не самой очевидной ситуации прыгнул в жёстком подкате в ноги Виктору Мозесу. Арбитр после просмотра видеоповтора решил отправить португальца отдыхать.

После удаления «Спартак» провёл отличные минуты и создал несколько перспективных моментов, а в конце тайма мог сравнять счет. Квинси Промес упал в штрафной после контакта с Маттео Политано, и арбитр сразу указал на точку. Однако на этот раз видеоповтор сыграл против «красно-белых», и судья решение отменил, хотя показалось, что контакт всё же был.

Вынос тела

На старте второго тайма создалось впечатление, что форму футболистов «Наполи» надел кто-то из аутсайдеров РПЛ. Итальянцы всем составом встали вокруг собственной штрафной и не помышляли о контригре. «Спартак» же продолжал наседать и на 55-й минуте добился своего. Виктор Мозес за счет индивидуального мастерства вошёл в штрафную и выкатил мяч под удар Промесу. Тот здорово пробил в дальний угол без шансов для голкипера. Становилось всё интереснее.

Москвичи почуяли запах крови и продолжили наседать, а «Наполи» был определённо не в себе. Понятно, что команда играла вдесятером, но соперником же был «Спартак», а не «Манчестер Сити»! Но москвичи, кажется, реально почувствовали себя грандом и выдали лучший игровой отрезок в сезоне.

Сначала Айртон идеально выкатил мяч под удар Михаилу Игнатову, который с линии штрафной пробил в угол, а затем шикарную комбинацию разыграли Наиль Умяров, Александр Соболев и Промес. Последний бил уже в пустые ворота. Происходящее смотрелось настолько круто, что хотелось себя разбудить.

В концовке встречи «Спартак» всё же напомнил, что не превратился в одночасье в «Баварию», и заставил болельщиков попереживать. Сначала вторую жёлтую карточку схватил Максимилиан Кофрие, а затем, как на тренировке, в пустые ворота забил Виктор Осимен. Однако на этом удивительные события в матче закончились, «Спартак» довёл игру до сенсационной победы.

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В параллельной игре группы С произошла ещё одна сенсация. Обидчик москвичей в первом туре «Легия» дома разобралась с «Лестером» (1:0) и возглавляет группу с шестью очками. За ней с тремя очками следует «Спартак». Фавориты квартета пока плетутся позади.