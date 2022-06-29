«Что же вы молчали во время ЧМ-2018?»: Канделаки о критиках Fan ID Тина Канделаки спросила у противников Fan ID, почему они молчали во время ЧМ-2018

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тина Канделаки

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале обратилась к раскритиковавшим ее за призывы оформить паспорт болельщика (Fan ID). Ее не убедила аргументация противников введения закона.

Почитала я своих критиков по теме Fan ID — электронной карты болельщика. Аргументы: я ни во что не ставлю людей и зачем болельщикам ходить в МФЦ. Доказательная база уровня топ. Что ж во время ЧМ-2018 они молчали? — заявила Канделаки.

Она также отметила, что в МФЦ ходят абсолютно все люди, так как без личного присутствия невозможно оформить множество необходимых документов.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала Канделаки за призывы оформить Fan ID.

Тине даже дуэтом с [Людмилой] Чеботиной такого слона не продать, — заявила она.

Ранее фанаты московского ЦСКА приняли решение о бойкоте матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за принятия закона о введении паспорта болельщика. Болельщики пообещали вернуться на стадионы после отказа от использования системы. Бойкотируют матчи также фанаты «Спартака» и «Динамо».