https://static.news.ru/photo/e16effde-57b0-11ea-8fde-fa163e074e61_660.jpg Ведран Чорлука Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитник и капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука рассказал, что не может представить себя в какой-либо другой команде.

Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета «Локомотива». Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в «Локомотиве», — цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Чорлука подчеркнул, что в «Локомотиве» ему всё понравилось с первого года. Хорватский футболист выступает в московской команде с 2012 года.

Ранее NEWS.ru писал, что «Локомотив» продлил контракт с Чорлукой. Соглашение с капитаном команды рассчитано до лета 2021 года.