Защитник и капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука рассказал, что не может представить себя в какой-либо другой команде.
Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета «Локомотива». Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в «Локомотиве», — цитирует футболиста пресс-служба клуба.
Чорлука подчеркнул, что в «Локомотиве» ему всё понравилось с первого года. Хорватский футболист выступает в московской команде с 2012 года.
Ранее NEWS.ru писал, что «Локомотив» продлил контракт с Чорлукой. Соглашение с капитаном команды рассчитано до лета 2021 года.
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