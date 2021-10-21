ЧМ по футболу раз в два года: сплошной кайф или насилие над игроками

Кажется, главе ФИФА Джанни Инфантино захотелось оставить след в истории, став для неё больше чем просто очередным президентом организации. Функционер выступил с инициативой проводить чемпионаты мира раз в два года, то же самое должно случиться и с первенствами Европы. Рассказываем подробнее о предложении и реакции, которую оно вызвало в футбольном сообществе.

Давайте чаще встречаться

Сформированное предложение ФИФА направила в ассоциации 19 октября. Революцию планируется провести после чемпионата мира — 2026. Предполагается, что мундиали должны проводиться по чётным годам, а Евро — по нечётным. Таким образом, больше ни одно лето не обойдется без крупного турнира.

Инфантино и компания также предлагают сократить количество отборочных матчей — их должно стать не больше семи, а для игр будет предусмотрено всего два окна: в марте и октябре. Это поможет уменьшить количество дней, которые футболисты проводят в сборных, а также сократить число совершаемых игроками перелётов.

Президент ФИФА считает, что увеличение количества топовых соревнований повысит уровень футбола в мире и очень понравится болельщикам. Инфантино упомянул и тот факт, что за право проведения мундиалей каждый раз идёт ожесточённая борьба, теперь же больше желающих смогут в ней победить.

Инфантино также анонсировал увеличение количества участников финальной стадии чемпионата мира. Сейчас за титул бьются 32 команды, после ЧМ-2026 их должно стать в 1,5 раза больше — 48. По словам главы ФИФА — этот вопрос уже решён, а голосование относительно увеличения числа крупных турниров состоится в декабре.

Джанни Инфантино Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа поддержки

Один из главных инициаторов идеи о проведении ЧМ раз в два года, помимо Инфантино, легендарный тренер «Арсенала» Арсен Венгер. С недавних пор он занимает пост директора ФИФА по глобальному развитию. Специалист в интервью L’Equipe выступил в стиле Валентины Терешковой, заявив, что изменений хотят простые болельщики, которым скучно коротать нечётные года без крупных турниров.

Он также высказал мнение, что людям скучно наблюдать за растянутыми на полтора года отборочными турнирами. Их трансформация в короткие мини-турниры, по словам Венгера, пойдёт всем на пользу.

Почему-то, ни Венгер, ни Инфантино в своих речах не говорят о финансовой выгоде, хотя доходы от проведения чемпионата мира составляют значительную часть всех заработков ФИФА. Более того, бывший тренер «Арсенала» лицемерно подчёркивает, что желание провести реформу никак не связано с финансами, а продиктовано лишь желанием развивать футбол.

Марш несогласных

Александер Чеферин uefa.com

Инициатива ФИФА встретила мощный отпор со стороны футбольного сообщества с первых дней после ее озвучивания. Наиболее радикальным в высказываниях был президент УЕФА Александер Чеферин. Он даже пригрозил организации бойкотом со стороны европейских сборных, позже в СМИ подтвердили намерение десятка стран Старого Света выйти из состава ФИФА в случае принятие реформы.

По мнению главы УЕФА, изменения негативно скажутся на здоровье игроков, а также понизят престиж чемпионата мира. Наверняка, Чеферину очень не хочется и «смывать в унитаз» Лигу наций, ведь на разработку и организацию турнира было потрачено столько сил и времени.

С Чеферином по части здоровья игроков согласен и главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Я против того, чтобы у футболистов был перегруз. Я даже не про российских футболистов, а про европейских, они сейчас играют по 70 матчей. Если это будет каждый год, то потом будут спрашивать, с чем связано такое количество травм, — заявил наставник российской команды в интервью ТАСС.

Против реформы ФИФА выступают также многие европейские футбольные чемпионаты, соответствующее заявление подписали все ведущие лиги Старого Света. Не обошлось и без подписи РПЛ.

Однако, если реформа будет приниматься простым большинством на голосовании стран — членов ФИФА, у неё есть все шансы быть одобренной. В организации состоят 211 стран, для многих из них участие в мундиале — несбыточная мечта, которая за счёт увеличения количества турниров может быть ближе.

Только вот авторитетные конфедерации и куча топовых команд выступают против инициативы Инфантино. Решится ли он затеять войну? Последствия могут быть разрушительными.

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Зарабатывание денег — простое и понятное желание, но как бы не хотелось, чтобы из-за него мы потеряли тот футбол, который любим. Чемпионат мира, как и Олимпиада — сакральное и ожидаемое событие, прелесть которого отчасти заключается в долгом ожидании. А ведь оно иногда лучше самого события! Поклонники футбола надолго запоминают победителей крупных турниров, как и сами чемпионаты.

Увеличение их количества, как ни крути, обесценит достижение. Как в хоккее, хотя там недостаточный уровень престижности чемпионатов мира больше связан не с частотой проведения турниров, а с их наложением на даты решающих матчей Кубка Стэнли.

Традиции — сильная сторона футбола, нарушать их только ради финансовой выгоды — путь в никуда. Новой инициативой ФИФА рискует не только нанести непоправимый удар по зрительскому интересу, но и устроить раскол в мировом футбольном сообществе.