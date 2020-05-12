ЧМ-2020 по мини-футболу стартует в сентябре 2021 года

https://static.news.ru/photo/32d2d072-9437-11ea-893d-fa163e074e61_660.jpg Фото: FIFA Futsal World Cup/facebook.com

Cовет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил даты проведения чемпионата мира по мини-футболу 2020 года, который пройдёт в Литве.

Турнир перенесён на 2021 год из-за COVID-19 и состоится с 12 сентября по 3 октября, сообщает пресс-служба ФИФА.

Кроме того, перенесён чемпионат мира-2020 среди девушек до 17 лет (U-17). Он пройдёт в Индии с 17 февраля по 7 марта 2021 года, а ЧМ-2020 среди девушек U-20 пройдёт в Коста-Рике и Панаме с 20 января по 6 февраля следующего года.

Ранее представитель Международной федерации футбола (ФИФА), отвечая на вопрос о том, может ли чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре быть перенесён из-за пандемии коронавируса, заявил, что решения для смягчения воздействия распространения коронавируса на календарь международных матчей по футболу будут найдены, писалNEWS.ru.