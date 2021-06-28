Число заразившихся коронавирусом финнов на Евро выросло

В Финляндии выявили коронавирус у 300 болельщиков после поездки на матчи чемпионата Европы по футболу в Россию. Об этом сообщает издание YLE.

Фанаты из Суоми приезжали в Санкт-Петербург, чтобы поддержать свою сборную на Евро-2020.

По данным источника, из 300 выявленных новых случаев заболевания примерно 10% относятся к тем, кто выезжал в Санкт-Петербург.

Сборная Финляндии выступала в группе В с командами Бельгии, Дании и России. Набрав три очка в групповом этапе, она расположилась на третьей строчке, но не смогла пройти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что ведомство здравоохранения и социального развития THL назвало место в Санкт-Петербурге, где финские болельщики могли заразиться коронавирусом.