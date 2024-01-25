Чилийский футболист оценил безопасность жизни в России Чилийский футболист Давила: Россия — одна из самых безопасных стран мира

Фото: vk.com/pfc_cska

Виктор Давила

Уровень безопасности в России является одним из самых высоких в мире, заявил в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» чилийский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Давила. По его словам, комфорт в Москве очень помог ему в адаптации к жизни в российской столице.

Россия — одна из самых безопасных стран мира, даже несмотря на события на Украине. Уровень безопасности в России невероятен. Он выше всех ожиданий! — высказал мнение иностранный спортсмен.

Он также признался, что в бытовом плане очень доволен жизнью в Москве, причем город сильно удивил спортсмена и его семью уровнем комфорта. По словам футболиста, ему легче тренироваться и играть с осознанием того, что его семья находится с ним и получает удовольствие от жизни в городе.

Давила добавил, что в личном рейтинге мировых городов он внес бы российскую столицу в топ-3. Среди наиболее нравящихся ему вещей в Москве он выделил климат и снег, а также чистоту, безопасность, рестораны, достопримечательности и места для прогулок.

Давила перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Он подписал контракт до 2027 года с опцией продления еще на один год. По словам чилийца, переезд в Россию дал ему возможность играть в европейский футбол.

В то же время Global Peace Index в 2023 году поставил Россию лишь на 158-е место по уровню безопасности проживания, тогда как Чили — на 58-е. Рейтинг основан на комплексе оценок, но подвергается критике за методологию.

Накануне прокуратура Нидерландов потребовала девятилетнего тюремного срока для футболиста московского «Спартака», голландца Квинси Промеса, по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в бельгийском Антверпене были задержаны две партии наркотиков общим весом около 1370 кг, по версии следствия, принадлежавшие Промесу.