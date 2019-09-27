https://static.news.ru/photo/744df364-e1f0-11e9-a648-fa163e074e61_660.jpg Денис Черышев Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев забил первый гол в нынешнем сезоне.

Футболист открыл счёт во время выездного матча седьмого тура чемпионата Испании с «Атлетико» из Бильбао.

Россиянин отличился на 27-й минуте игры, приняв передачу Феррана Торреса. После арбитр предположил, что Черышев мог находиться в офсайде, и посмотрел видеоповтор. В итоге гол был засчитан.

Ранее News.ru писал, что главный тренер футбольного клуба «Валенсия» Марселино Гарсия Тораль уволен со своего поста. Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал успехов в будущем.