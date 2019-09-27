Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев забил первый гол в нынешнем сезоне.
Футболист открыл счёт во время выездного матча седьмого тура чемпионата Испании с «Атлетико» из Бильбао.
Россиянин отличился на 27-й минуте игры, приняв передачу Феррана Торреса. После арбитр предположил, что Черышев мог находиться в офсайде, и посмотрел видеоповтор. В итоге гол был засчитан.
— Valencia CF (@valenciacf)
#AthleticValencia
0-1 85' Cambio en nuestro
@valenciacf
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@rubensobrino1
Sale del campo el goleador de hoy,
@Cheryshev pic.twitter.com/AO0iGZCtO8 28 сентября 2019 г.
Ранее News.ru писал, что главный тренер футбольного клуба «Валенсия» Марселино Гарсия Тораль уволен со своего поста. Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал успехов в будущем.