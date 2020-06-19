Черышев не помог «Валенсии» избежать разгрома от «Реала» в Мадриде

https://static.news.ru/photo/1ea47192-b1b4-11ea-8711-fa163e074e61_660.jpg Денис Черышев Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

В матче 29-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своём поле крупно победил «Валенсию» — 3:0 (0:0).

Дубль оформил французский нападающий хозяев Карим Бензема, отличившись на 61-й и 86-й минутах. Ещё один мяч на 74-й минуте забил Марко Асенсио.

В составе гостей на 69-й минуте на поле вышел Денис Черышев, заменивший Карлоса Солера. Однако форварду российской сборной не удалось помочь «Валенсии» избежать разгромного поражения.

На 89-й минуте гости остались в меньшинстве после того, как корейский полузащитник Канг Ин Ли был удалён за грубый фол против капитана «сливочных» Серхио Рамоса.

После этой победы «Реал» набрал 62 очка в 29 встречах и вновь сократил до двух очков отставание от лидирующей в турнире «Барселоны». «Валенсия» с 43 набранными очками осталась на восьмой строчке в таблице чемпионата.

В 30-м туре Примеры (высшего дивизиона испанского футбола) мадридский «Реал» 21 июня сыграет в Сан-Себастьяне с «Реалом Сосьедад», а «Валенсия» в тот же день примет на своём поле «Осасуну» из Памплоны.

Все домашние матчи возобновлённого чемпионата-2019/20 мадридский «Реал» проводит на резервном стадионе «Альфредо ди Стефано», писал ранее NEWS.ru.