Черышев не помог «Валенсии» избежать разгрома от «Реала» в Мадриде

В матче 29-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своём поле крупно победил «Валенсию» — 3:0 (0:0).
Дубль оформил французский нападающий хозяев Карим Бензема, отличившись на 61-й и 86-й минутах. Ещё один мяч на 74-й минуте забил Марко Асенсио.
В составе гостей на 69-й минуте на поле вышел Денис Черышев, заменивший Карлоса Солера. Однако форварду российской сборной не удалось помочь «Валенсии» избежать разгромного поражения.
На 89-й минуте гости остались в меньшинстве после того, как корейский полузащитник Канг Ин Ли был удалён за грубый фол против капитана «сливочных» Серхио Рамоса.
После этой победы «Реал» набрал 62 очка в 29 встречах и вновь сократил до двух очков отставание от лидирующей в турнире «Барселоны». «Валенсия» с 43 набранными очками осталась на восьмой строчке в таблице чемпионата.
В 30-м туре Примеры (высшего дивизиона испанского футбола) мадридский «Реал» 21 июня сыграет в Сан-Себастьяне с «Реалом Сосьедад», а «Валенсия» в тот же день примет на своём поле «Осасуну» из Памплоны.
Все домашние матчи возобновлённого чемпионата-2019/20 мадридский «Реал» проводит на резервном стадионе «Альфредо ди Стефано», писал ранее NEWS.ru.
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