Червиченко жёстко прошёлся по судейству в матче Турция — Россия

https://static.news.ru/photo/13c42006-27f7-11eb-bf12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Рыбин/rfs.ru

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко негативно оценил действия главного арбитра поляка Шимона Марчиняка в матче пятого тура группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. Подопечные Станислава Черчесова на выезде проиграли со счётом 2:3.

Судья — конченая русофобская мразь, как я уже говорил. Исполнял то, что хотел. Моё мнение — красной карточки не было, даже жёлтая с большим натягом. Мне сначала показалось, что турки и первый мяч забили из вне игры. Про пенальти понятно, что не было. Да и всеми остальными свистками он выводил на то, чтобы у нас не было шансов победить, — приводит слова слова Червиченко «РБ-Спорт».

По мнению Червиченко, футбольное руководство России такие вещи не должно прощать и «нужно сделать всё, чтобы этот подонок больше не судил».

Ранее NEWS.ru писал, что бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение сборной России в матче пятого тура группового этапа Лиги наций против команды Турции.