Червиченко сравнил Евсеева с Карпиным и назвал первого «парнем из народа»

https://static.news.ru/photo/ad1a740e-c1df-11ea-82b5-fa163e074e61_660.jpg Андрей Червиченко Фото: скриншот youtube.com

Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко сравнил экс главного тренера «красно-белых» Валерия Карпина с потенциальным наставником Вадимом Евсеевым, который сейчас возглавляет «Уфу».

Евсееву надо пройти курсы интеллигентности. Карпин острый на язык, колючий, но у него всё более или менее в рамках. Даже Тедеско ведёт себя нормально, его эмоции добавляют колорита в игру и зрелищности. А орать в микрофон на всю страну про члены и у бровки с дикими глазами кричать приблизительно то же самое — это немного другое, — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, он похож на «парня из народа или народной глубинки». Тем не менее вопрос к профессионализму у спортивного функционера не возникает.

Евсеев как раз, если окажется в клубе с хорошими игроками, сможет себя достойно показать в качестве наставника. Если он ещё отшлифует имиджевую сторону, то будет вообще прекрасно, — добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».