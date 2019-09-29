Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью News.ru поделился своим мнением об отставке наставника «красно-белых» Олега Кононова и рассказал, изменится ли ситуация в команде.

— Главный тренер московского «Спартака» отстранён от занимаемой должности после поражения «Оренбургу». Справедливое ли решение или нужно было дать время до декабря, как обещалось ранее?

— По результатам, которые показывала команда, решение абсолютно нормальное. На мой взгляд, надо было это делать либо чуть раньше, когда всё было и так понятно, что к этому идёт, либо уже дать возможность провести решающие матчи. Теперь, как стало понятно, «Спартак» примет в Кубке России «Ростов», в чемпионате перспективы совсем прозрачные. Надо приложить усилия, чтобы остаться в кубковой гонке, потому что только это наиболее реальная перспектива. Было бы логично, если бы матч с подопечными Валерия Карпина провёл именно Олег Кононов. Ну или до конца похоронить себя в «Спартаке». Я не знаю, почему у нас нет такой ситуации, при которой объявляют, что тренер покидает команду и дают возможность доработать определённое время. В «Спартаке» такие решения происходят на эмоциональном уровне. Тем более я не уверен, что у команды на данный момент есть кто-то, кто благополучно начнёт тренировать коллектив.

— Почему у Кононова не получалось в «Спартаке»?

— Мне кажется, что он был слишком мягок с руководством, не проявлял жёсткость, потому что начинал тренировать одну команду, а в итоге получил совершенно другую — старую распродали, новую, которую приобрели, на мой взгляд, она процентов на 30 уступает предыдущей по результативности. Людей-то набрали, а толку? Это просто не его команда. Масса обстоятельств дополнительных, но это основное.

— Безволие?

— В какой-то степени. Продают игроков — хорошо, покупают — хорошо. Всё хорошо. Мне кажется, он больше переживал за нахождение в «Спартаке», свой статус.

— Кто наиболее подходящий претендент на его место?

— Сейчас можно называть разные фамилии. Претендентов очень много, вопрос — кого рассматривает руководство и что они хотят, потому что я уже слышал бред, начиная от Венгера, заканчивая Газутто, который периодически появляется на нашем телевидении. Но зарубежные покупки, как мне кажется, не очень хорошо работают в наших командах. Нужно искать наставника в своём отечестве, а не иностранца, который вначале будет привыкать, потом не будет понимать — это деньги, выброшенные на ветер.

— Говоря об отечественных тренерах, в «Спартак» сватали Станислава Черчесова. Может быть, это всё-таки возможно?

— В «Спартаке» возможно всё. Действия, которые происходят в клубе, и то, что там делают, вообще не поддаются никакой логике и каким-то просчётам. С Черчесовым своеобразная ситуация. Ему интереснее работать в клубе, чем со сборной. Но я не думаю, что ему это надо сейчас — у него хороший ореол, он герой, у него хорошо получается работать в национальной команде. И я не уверен, что у него будет получаться в «Спартаке», вспоминая первую его попытку. К тому же, в сборной было много удачи, в московской команде одной удачи не будет, и, возможно, он перечеркнёт всё то хорошее репутационное, что заработал за три года. «Спартак» — болезнь для многих тренеров, это испытание на выживание, потому что долго там никто не задерживается, понимания нет, все успехи приписывают руководству, поражения сваливают на тренера. Поэтому работа в клубе весьма неблагодарное дело.

— В матче с «Оренбургом» болельщики вновь требовали возвращения итальянского специалиста, с которым команда стала чемпионом страны, Массимо Карреры. Прислушается ли Федун к фанатам? Или Каррера — перевёрнутая страница истории?

— Я думаю, эти просьбы или требования были подогреты определённой группой людей, которые хотят не столько его возвращения, сколько бюджета. Мне кажется, роль Карреры в чемпионстве не такая великая, просто некоторые футболисты сыграли выше своих возможностей. Например, Денис Глушаков, у которого влетали все мячи в ворота соперников, потом ему помогали активно другие спортсмены. И все достижения чемпионства, которые непонятно почему приписывают Массимо, принадлежат именно игрокам. Заслуги тренера находятся где-то на третьем или четвёртом месте.

— С таким составом, который сейчас есть у «Спартака», чего можно ожидать болельщикам? Какую игру?

— А вот то, что есть, то можно ожидать. Я думаю, состав совершенно несбалансированный. Игроки подобраны не по тем позициям и функциям, которые они должны выполнять на поле, а по принадлежности к стране, как Тил к Нидерландам или Шюррле к Германии. То есть если попросить кого-то в руководстве чётко объяснить и разложить, чтобы было понятно, по каким причинам покупался тот или иной игрок, то можно удивиться, что либо такого комментария не поступит, либо раскритикует так, что эту загадку невозможно будет разложить по полочкам, поскольку, на мой взгляд и по моим воспоминаниям, покупаются больше не по своему функционалу и какому-то амплуа, а для пиара.