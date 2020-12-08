Червиченко резко отреагировал на уход Газизова из «Спартака»

Шамиль — красавчик. Подписать контракт и через полгода, получив по нему положенные деньги, уйти — это мастерство серьёзного футбольного менеджера. А «Спартак» давно уже перестал удивлять, удивил только срок. Человек даже не проработал год на посту. Все эти разговоры, все эти дифирамбы, которые начинают петь, мол, мы наведём порядок в клубе — к чему всё это? На протяжении 15 лет одна и та же балалайка. Люди в «Спартаке» меняются, а результат остаётся прежним. Если тебя не хотят, нужно уходить. Таскание дохлого по кладбищу никому пользы не приносит. А Газизов место себе всегда найдёт. Как минимум в «Уфе», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.