Червиченко резко отреагировал на уход Газизова из «Спартака»

Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал решение футбольного клуба «Спартак» прекратить сотрудничество с генеральным директором Шамилем Газизовым.
Шамиль — красавчик. Подписать контракт и через полгода, получив по нему положенные деньги, уйти — это мастерство серьёзного футбольного менеджера. А «Спартак» давно уже перестал удивлять, удивил только срок. Человек даже не проработал год на посту. Все эти разговоры, все эти дифирамбы, которые начинают петь, мол, мы наведём порядок в клубе — к чему всё это? На протяжении 15 лет одна и та же балалайка. Люди в «Спартаке» меняются, а результат остаётся прежним. Если тебя не хотят, нужно уходить. Таскание дохлого по кладбищу никому пользы не приносит. А Газизов место себе всегда найдёт. Как минимум в «Уфе», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Специалист предположил, какие трудности могли возникнуть у Шамиля Газизова в «Спартаке».
Он не справился с сумбуром и нестабильными процессами в «Спартаке». Там с этим никто не может справиться. Шторм либо пройдёт мимо, либо всё разрушит. В «Спартаке» всё разрушается. Он хорошо говорил, озвучивал правильные вещи. Но некоторые его слова шли вразрез с другими руководителями, — заключил Червиченко.
Газизов занял пост гендиректора клуба в конце прошлого сезона, когда он сменил Томаса Цорна.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов объяснил причины решения руководства «красно-белых» уволить с должности генерального директора Шамиля Газизова.